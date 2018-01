18 Monate alte Panda-Zwillinge zwirbeln in Wien durch den Schnee

Da genießt einer seinen ersten Schnee im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Die anderthalb Jahre alten Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban amüsieren sich prächtig, wie die Zoologin Eveline Dungl bestätigt.

Die Leiterin der zoologischen Abteilung im Tiergarten Schönbrunn, Eveline Dungl, erklärt: "Heiße Sommertage mögen sie nicht so gerne, da sind sie eher faul, suchen den Schatten auf und werden wirklich sehr gemächlich. Aber so ein Wintertag, der zwirbelt die so richtig auf."

Die immerhin 18 Jahre alte Panda-Mama Fang Fang und ihre Zwillinge begeistern die Zoobesucher.