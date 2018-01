Lässig mit Helm und Handschelle: @polizeiberlin auf der #Fashionweek

Die Polizei Berlin ist bekannt dafür, dass sie sehr coole Tweets in die Welt schickt. Jetzt aber zeigen die sozialen Netzwerker der Sicherheitskräfte in der deutschen Hauptstadt mal wieder, dass sie auch ganz andere Talente haben - als nur Verbrechen und Warnungen zu kommunizieren.

Sie zeigen die coolsten Looks der Ordnungshüter in zahlreichen ganz besonderen Fotos - mit Beschreibungen in perfektem Französisch - passend zur Berliner Fashion Week heißt es jetzt #Fashionfahnder.

Da hängt dem jungen blonden Polizisten die Handschelle lässig aus der Lederjacke... "Passion pour la police" - "Leidenschaft für die Polizei" lautet das Motto der Outfit-Kampagne, die die Berliner Polizei sowohl auf Facebook als auch auf Twitter verbreitet.

Ach ja, und ganz am Rande versucht die Polizei mit diesem modernen Stil auch noch Nachwuchs zu rekrutieren... Auf der Internetseite werden die gesuchten BewerberInnen so beschrieben: "Die Polizei Berlin braucht Nachwuchskräfte, die sich engagiert mit Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen den vielfältigen Aufgaben einer Hauptstadtpolizei stellen wollen. Hierbei ist es der Polizei Berlin wichtig, ebenso vielfältig zu sein wie die Bevölkerung dieser Stadt, für die sie täglich im Einsatz ist. Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen sind auch schon für Bewerberinnen und Bewerber bei der Polizei Berlin von Vorteil. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsstruktur sind insbesondere Kenntnisse in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch oder Vietnamesisch hilfreich.

Die Polizei Berlin ist weiterhin an der Erhöhung des Frauenanteils interessiert, daher sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht."

Auch wer sich nicht bewerben will, kann sich ja mal die Fotos anschauen...

Vom 16. bis zum 19. Januar 2016 findet in Berlin die #FashionWeek statt.