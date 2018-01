Trump unter dem Schirm, Melania und Sohn im Regen

Donald Trump polarisiert wie kein anderer US-Präsident vor ihm. In den sozialen Netzwerken entgeht den Nutzern kein Fauxpas. So sorgten Aufnahmen der Präsidentenfamilie beim Einsteigen in den Privatjet Air Force One für Kritik.

Darauf läuft der Präsident die Treppe zum Flugzeug hinauf, hinter ihm sein Sohn Barron, gefolgt von First Lady Melania. Die Bilder wurden in West Palm Beach aufgenommen, wo die Familie ihr Feriendomizil hat.

Anders als so oft scheint allerdings in Florida nicht die Sonne, sondern es regnet und stürmt. Trump ist ausgerüstet: Er hält sich einen großen schwarzen Schirm über den Kopf, Melania und Barron laufen dagegen durch den Regen.

Auf Twitter kritisierten zahlreiche Menschen, dass Trump seinen Schirm nicht mit seiner Familie teilte oder gleich ganz seinem Sohn oder seiner Frau gab.