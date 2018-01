Bei einem Bombenanschlag in der nigerianischen Stadt Maiduguri sind mindestens zwölf Menschen getötet und 48 weitere verletzt worden. Das melden die örtlichen Behörden. Demzufolge sprengten sich zwei Selbstmordattentäter nahe einem Flüchtlingslager in einem Vorort von Maiduguri in die Luft. Das Lager war bereits mehrfach das Ziel von Angriffen der Extremistengruppierung Boko Haram.