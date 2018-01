Italien: Schlag gegen die chinesische Mafia

Großeinsatz gegen die chinesische Mafia: In Italien hat die Polizei in mehreren Städten Razzien durchgeführt.

33 Personen wurden festgenommen.

Die Einsätze fanden in Koordination mit ähnlichen Operationen in Frankreich und Spanien statt.

Die chinesische Organisation steht im Verdacht, illegal Waren aus China nach Europa geschleust und damit Geschäfte gemacht zu haben.

Die Ermittlungen unter dem Codenamen "China Truck" begannen bereits 2011.

Italienischen Medien zufolge hatte die Gruppe ihre Zentralen in Rom und in der Stadt Prato in der Toskana. Dort hat sich eine chinesische Parallelwelt gebildet, in der eigene Gesetze herrschen.