Rumänien: Viorica Dancila als Ministerpräsidentin nominiert

In Rumänien soll die sozialdemokratische Europa-Abgeordnete Viorica Dancila neue Ministerpräsidentin werden. Staatspräsident Klaus Iohannis schlug die Politikerin als Nachfolgerin für den zurückgetretenen Ministerpräsidenten Mihail Tudose vor.

Präsident Klaus Iohannis erklärte: "Ich habe mich dazu entschieden, den Sozialdemokraten eine weitere Chance zu geben und ihrer Empfehlung zu folgen, Frau Dancila als neue Ministerpräsidentin vorzuschlagen."

Dancila wäre die erste Frau in diesem Amt in Rumänien. Ihr Vorgänger war am Montag infolge eines parteiinternen Machtkampfs zurückgetreten. Dancila benötigt noch die Zustimmung des Parlaments, um Ministerpräsidentin werden zu können. Die Abstimmung ist für Ende Januar geplant.

Dancila verdankt ihre bisherige Karriere dem umstrittenen PSD-Chef Liviu Dragnea, der nicht selbst regieren darf, weil er vorbestraft ist. Kritiker erwarten nun, dass Dancila Dragneas Vorstellungen lückenlos erfüllen wird.