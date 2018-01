Basketball: Bamberg verliert in Barcelona

Der deutsche Basketball-Serienmeister Brose Bamberg hat in der Euroleague den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Franken verloren im Gastspiel gegen den FC Barcelona Lassa mit 15 Punkten Unterschied.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit mit einigen Problemen in der Offensive wurde es nach dem Seitenwechsel endlich besser. Punkt für Punkt kamen die Bamberger den Katalanen näher und konnten drei Minuten vor dem Ende auf nur einen Punkt Rückstand aufholen. Danach klappte aber nichts mehr. Mit einem 14:0-Lauf entschied Barcelona die Partie deutlich für sich.

Damit rutscht Bamberg in der Euroleague weiter auf Platz 13 ab. In der deutschen Bundesliega, hingegen, trifft der Titelverteidiger am Sonntag auf Bayern München für das Viertelfinalspiel.