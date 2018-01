In Ägypten hat Staatschef Abdel Fattah al-Sisi hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl Ende März verkündet. Die Entscheidung as gab er bei einer öffentlichen Veranstaltung in Kairo bekannt. Al-Sisi war vor vier Jahren mit rund 97 Prozent der Stimmen erstmals zum Präsidenten gewählt worden.