Brandheißer Sommer in Australien

In Süden Australiens wüten großflächige Buschbrände. In drei Bundesstaaten herrscht eine Hitzewelle mit Temperaturen von rund 40 Grad. Am Rande der Millionenstadt Melbourne brannten mehrere Gebäude ab oder fingen Feuer, die Behörden meldeten über 50 Brandherde und Feuer in der Region.

Ein Augenzeuge: "Das Einzige, was man sehen konnte, war Rauch. Er war sehr dicht, eine Menge Qualm, also wussten wir nicht genau, was los war oder wie weit das von unserem Standort entfernt war. Aber es gab viel Rauch.“

"FEURIGE" TRAUZEUGEN

Im Royal National Park südlich von Sydney spielten die Feuerwehrleute Schicksal: Eine Hochzeit durfte trotz allgemeinen Alarmzustands stattfinden – mit den Leuten vom „Rural Fire Service“ als wachsamen Trauzeugen.

Beim Tennisturnier Australian Open in Melbourne bekam die Französin Alizé Cornet wegen der Hitze Gleichgewichtsstörungen und verlor gegen die Belgierin Elise Mertens.

su mit dpa