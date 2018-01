Hollywood: Ein Stern für Minnie Maus

Sie warten alle auf die weltberühmte Mäusedame, die nun auch einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood bekommen hat: Minnie Maus. Micky Maus hatte schon die Ehre, jetzt ist seine Freundin Minnie Maus an der Reihe.

US-Popstar Katy Perry sagte: "Niemand sieht in Rot, mit Schleife und Punkten so gut aus wie sie. Glaubt es mir, ich versuch's."

Minnie feiert in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag. In Walt Disneys Schwarz-Weiß-Film "Steamboat Willie" hatte die Mäusedame 1928 ihren ersten Auftritt. Seitdem spielte sie in mehr als 70 Filmen mit.

Den Stern hat die goldige Maus wirklich verdient.