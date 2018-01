Der amerikanische Sänger Neil Diamond hat Parkinson. Er machte seine Krankheit nun öffentlich und hat wegen seiner Erkrankung auch seine laufende Tournee abgebrochen.

«Mit großem Widerwillen und Enttäuschung kündige ich an, dass ich keine Konzerte mehr geben werde", erklärte Diamond am Montag auf seiner Internetseite. "Es war mir eine Ehre, meine Shows in den letzten 50 Jahren für mein Publikum zu performen"

Eigentlich hatte der 76-Jährige noch Auftritte in Australien und Neuseeland geplant. Aber seine Krankheit erschwere ihm das Reisen. Er entschuldigte sich bei allen die bereits Tickets für seine Konzerte gekauft hatten.

Trotz seiner Parkinson- Krankheit will er weiter aktiv bleiben: er werde weiter Musik schreiben und aufnehmen, so Diamond.

Der Sänger war in den Sechzigern mit Schmusesongs wie "Sweet Caroline" und "Girl, You'll Be a Woman Soon" weltbekannt geworden. Die Ankündigung kommt kurz vor seinem 77. Geburtstag, den der gebürtige New Yorker am morgigen Mittwoch (24.1.) feiert.

Am Sonntag wird Diamond bei den Grammys für sein Lebenswerk geehrt.