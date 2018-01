Vucic will Volksbefragung zur Kosovo-Frage

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić strebt offenbar eine Volksabstimmung über die künftige Haltung seines Landes zum Kosovo an. Gegenüber einem Lokalsender in Belgrad sagte Vučić, er werde in den kommenden Monaten einen Vorschlag zur Lösung der Kosovo-Frage vorlegen. Am Erfolg seines Plans wolle er sich messen lassen, betonte das serbische Staatsoberhaupt.

Das Kosovo hatte im Frühjahr 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, Serbien erkennt diese nicht an. Wenn keine bindende Einigung zwischen Serbien und dem Kososo erlangt werde, könne sein Land auch nicht Mitglied der Europäischen Union werden, so Vučić. Serbien ist seit 2012 offiziell ein EU-Beitrittskandidat.