UEFA-Nationenliga: Deutschland in "Hammergruppe"

In Lausanne hat die Auslosung für die neugeschaffene und bereits jetzt heftig kritisierte Nationenliga der UEFA stattgefunden. Aufgeteilt in 16 Gruppen nehmen sämtliche Mitgliedsverbände des europäischen Fußballverbandes an dem Wettbewerb teil, der im Juni 2019 in einem Endturnier mündet.

Weltmeister Deutschland trifft in Gruppe A der stärksten Leistungsklasse auf Frankreich und die Niederlande. Die Schweiz misst sich ebenfalls in der A-Klasse mit Belgien und Island. Österreich tritt auf der zweiten Leistungsebene an und bekam Bosnien-Herzegowina sowie Nordirland als Gegner zugelost.

Vereinsvertreter halten die neue Nationenliga für überflüssig, sie fürchten die zusätzlichen Belastungen für ihre Spieler sowie den Termindruck. Ausgetragen werden die Partien an Doppelspieltagen im Herbst dieses Jahres.

