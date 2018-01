Suche nach verschollenem russischen Fischerboot

Suchaktion vor der Küste Russlands: Rettungskräfte haben sich am Donnerstag bemüht, ein Fischerboot mit rund 20 Personen ausfindig zu machen. Zuvor war das Signal einer Notfallboje eingegangen, es wurde rund 200 Kilometer von der Küste entfernt im Japanischen Meer lokalisiert.

"Die Wetterbedingungen sind nicht gut. Die Wellen sind sehr hoch", so Sergei Belgolow, Direktor der regionalen Zivilschutzbehörde. Das Wetter macht die Suche schwierig, aber es ist vor allem eine Gefahr für die Besatzung des vermissten Bootes. Im Japanischen Meer herrschen eisige Temperaturen. Mit der Mannschaft der Vostok konnte zunächst kein Kontakt hergestellt werden. Eine Untersuchungskommission soll klären, ob Sicherheitsregeln im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Bootes verletzt wurden und die Besatzung so in Gefahr gebracht wurde.