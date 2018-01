Es schneit...in Saudi-Arabien!

Wintereinbruch im Nahen Osten: am Donnerstag schneite es - in Saudi-Arabien. Eine Schneeschicht bedeckte die Hänge und Straßen in der im Nordwesten gelegenen Region Tabuk, unweit des Berges Dschabal al-Laus. Der Gipfel liegt höher als 2500 Meter, Schneefälle treten dort gelegentlich auf. Doch im Normalfall verschwindet die weiße Pracht innerhalb weniger Stunden wieder. In diesem Jahr blieb er etwas länger liegen. Das lockte Schaulustige von überall an, die ihre Erfahrungen über die sozialen Netzwerke teilten.