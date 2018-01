Trost für Trump: Goldene Toilette statt Van Gogh

Das New Yorker Guggenheim Museum hat US-Präsident Donald Trump angeboten, eine 18-karätige Goldtoilette auszuleihen. Das Weiße Haus hatte eigentlich ein Gemälde des niederländischen Malers Vincent van Gogh angefragt, doch das Gesuch wurde vom Museum abgelehnt.

Der Chefkurator des Museums bot dem Präsidenten die Toilette in einer Email an. Sie war zuvor schon von Zehntausenden Museumsbesuchern benutzt worden, wie die Washington Post am Donnerstag berichtete.

Die Toilette ist tatsächlich ein voll funktionstüchtiges Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan mit dem Namen "America".

Das angefragte van Gogh-Gemälde "Landschaft mit Schnee" aus dem 19. Jahrhundert sollte für den privaten Wohnbereich des Präsidenten und der First Lady ausgeliehen werden , berichtete die Washington Post.

Guggenheim-Chefkuratorin Nancy Spector hatte zuvor in einem Blogbeitrag 2017 über die Toilette geschrieben, darin hatte sie auch gegen Trump gewettert.

Trump soll ein Faible für Gold und vergoldeten Objekte haben. So thronte er am Heiligen Abend auf einen goldenen Sessel in seinem Ferienhaus in Florida und nahm Anrufe von Kindern entgegen.