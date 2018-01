2 vor 12: Welt so nah am nuklearen Abgrund vor 58 Jahren

Die sogenannte Weltuntergangsuhr steht jetzt auf zwei Minuten vor 12. Damit ist sie seit der letzten Anpassung um eine halbe Minute gen Mitternacht gerückt. Demnach steht die Menschheit ihrem Untergang so nahe wie seit 58 Jahren nicht mehr. Grund sind nach Angaben der Verantwortlichen, den Wissenschaftlern und Autoren des Fachmagazins "Bulletin of the Atomic Scientists" die andauernden verbalen Attacken zwischen US-Präsident Donald J. Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un, aber auch die steigende Gefahr durch den Klimawandel.

“Wenn man die nukleare Lage der Welt nur als düster bezeichnet, ist das eine Unterbewertung der Gefahr und der Unmittelbarkeit”, sagte Rachel Bronson, die Präsidentin der Wissenschaftlergruppe. Sie hatte am 25. Januar 2018 die Weltuntergangsuhr angepasst.

Den auch als Atomkriegsuhr bekannten symbolischen Zeitmesser gibt es seit 1947, er wurde nach dem 2. Weltkrieg in Gang gesetzt. Damit sollte der Menschheit angezeigt werden, wie weit sie von der Selbstzerstörung durch Atomwaffen, Umweltgefahren und Klimakatastrophen entfernt ist. Damals stand die Uhr auf sieben vor 12.

So nahe am Abgrund der Vernichtung wie heute stand die Uhr nur zwischen 1953 und 1960, als die weltweite Aufrüstung mit Kernwaffen und die ersten Tests der Wasserstoffbombe stattfanden. Seit Mitte der 1970er wurde die Uhr mehr als 20 Mal angepasst. Besonders zur Zeit des Kalten Krieges kam die Uhr Mitternacht erneut gefährlich nahe. Erst im vergangenen Jahr hatte das Wissenschaftsmagazin Bulletin of Atomic Scientists die “Doomsday Clock” um 30 Sekunden nach vorne auf nur noch zweieinhalb Minuten vor Weltuntergang gestellt.

Zurückgestellt wurde die Uhr nach dem Fall der Berliner Mauer, 1989. Die Wissenschaftler schätzten die Welt-Situation für die Menschheit als relativ sicher ein - die Stunde schlug damals 17 vor 12.