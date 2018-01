Bunte Flotte: Heißluftballonfestival in Château d'Oex eröffnet

Heiße Luft, aber gute Laune: Rund 70 Ballonfahrer aus 15 verschiedenen Ländern sind am Samstag zu dem jährlichen Heißluftballonfestival in Château d'Oex in der Schweiz zusammengekommen.

Zunächst hatte dichter Nebel die 40. Eröffnung des Festivals verzögert. Am Mittag ging es dann aber ab in den blauen Himmel - bei Sonnenschein.

Zehntausende Besucher werden laut Organisatoren auf der neuntägigen Veranstaltung erwartet. Das Festival wurde 1979 ins Leben gerufen und ist zu einer Institution in der Walliser Region geworden. Piloten aus der ganzen Welt nehmen jedes Jahr an der bunten Flotte teil.