Tollkühne Seiltänzer und Feuerschlucker beim Karneval von Venedig

In der berühmten italienischen Lagunenstadt Venedig hat der Karneval begonnen und zwar spektakulär mit einer Show voller Licht und Fantasie. Auf den Kanälen der Stadt waren Giraffen unterwegs, aufblasbare allerdings, ebenso wie anderes Getier.

Akrobaten und Feuerschlucker traten auf. Seiltänzer liefen auf Seilen, die über die Kanäle gespannt waren.

Wie jedes Jahr waren Abertausende gekommen. In diesem Jahr wurden viele auch wieder enttäuscht, denn aus Sicherheitsgründen durfte nur eine bestimmte Anzahl an Menschen an die Kanäle.