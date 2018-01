Tschechien: Zemans knappe Wiederwahl zeigt gespaltene Gesellschaft

Milos Zeman konnte vor allem in ärmeren ländlichen Gegenden die Wähler für sich mobilisieren. In Prag und anderen Großstädten gingen die meisten Stimmen an Zemans liberalen Herausforderer Jiri Drahos.

