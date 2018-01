Kabul: IS-Miliz attackiert Militär - 15 Tote

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Angriff auf eine militärische Einrichtung über ein Dutzend Menschen getötet worden. Die Miliz Islamischer Staat bekannte sich über das Internet zu der Attacke. Anschlagsort war offenbar ein Neben- oder Nachbargebäude der Marschall-Fahim-Akademie im Westen Kabuls.

Das afghanische Verteidigungsministerium erklärte, mindestens elf Soldaten seien getötet und 16 weitere verwundet worden. Fünf schwer bewaffnete Islamisten seien mit einer Leiter über die Sperranlagen gelangt und hätten mit Granatwerfern sowie automatischen Gewehren das Feuer eröffnet. Vier Angreifer seien getötet worden, ein weiterer sei in Haft.

Erst am Samstag hatte sich ein Selbstmordattentäter der radikalislamischen Taliban im Zentrum von Kabul in die Luft gesprengt und über 100 Menschen mit in den Tod gerissen.

Eine Woche zuvor hatten Talibankämpfer bei einem Angriff auf das Hotel Intercontinental in Kabul mindestens 20 Menschen getötet, darunter eine deutsche Entwicklungshelferin.

Die US-Botschaft in Kabul veröffentlichte nach dem blutigen Überfall am Dienstag eine Solidaritätsbotschaft.

Es war der vierte schwere Vorfall in Kabul im Januar 2018. Rund 150 Menschen kamen bei diesen Anschlägen und Angriffen ums Leben.