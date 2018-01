New York: Bruno Mars überstrahlt 60. Grammy-Verleihung

Der R&B-Sänger und Songwriter Bruno Mars hat den Rap-Stars bei der 60. Grammy-Verleihung die Schau gestohlen und mit seinem Team gleich sechs der begehrten Musikpreise gewonnen. Der Amerikaner Mars wurde in New York für seinen Titel "24K Magic" und das gleichnamige Album unter anderem für das beste Album, die beste Aufnahme und das beste Lied des Jahres ausgezeichnet.

Damit ließ Mars den Megahit "Despacito" hinter sich sowie Rapper und Mitfavorit Kendrick Lamar, der immerhin fünf der 84 Kategorien für sich entschied, unter anderem für sein Album "Damn" und die Auskopplung "Humble". Überraschend leer aus ging dagegen Lamars gleich achtfach nominierter Rap-Kollege Jay-Z.

Im Zeichen der #TimesUp-Bewegung und deren Kampf gegen sexuelle Übergriffe und männliche Dominanz stand der Auftritt von Kesha mit einer Frauen-Allstar-Band. In dem von Kesha dargebotenem Song "Praying" verarbeitete die US-Sängerin frühere Freitodgedanken nach sexuellem Missbrauch.

Umjubelt wurde im Madison Square Garden ein Sketch, in dem Prominente wie Hillary Clinton aus dem Trump-kritischen Enthüllungs-Bestseller Fire and Fury zitierten, in dem auch um die Fast-Food-Vorliebe des US-Präsidenten geht.

Eine der begehrten Auszeichnungen ging auch nach Deutschland: Die Elektro-Veteranen Kraftwerk erhielten in der eher unbekannten Sparte Dance-/Electronic-Album einen Grammy für "3-D The Catalogue". Im Jahr 2014 hatten Kraftwerk schon einen Grammy für ihr Lebenswerk gewonnen.