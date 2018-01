Weltweit Karnevalszeit

Früh übt sich ... in New Orleans machen schon die Kleinen beim weltberühmten Mardi Gras mit. Für viele Kinder in der Stadt in Louisiana ist der Mardi Gras wichtiger als Thanksgiving und Weihnachten. Eine Mutter meint, ihre Kinder freuten sich jedes Jahr sehr darauf: "Wir verkleiden uns gemeinsam. Auch der Papa macht mit. Das ist großartig für die Kinder."

Und nein, das sieht nur so aus wie Rio de Janeiro, ist es aber nicht. Paraguay macht mit diesem Umzug in der Stadt Encarnacion dem Karnival von Rio alle Konkurrenz.

Auch Argentinien steht mit nichts zurück. Bunt geht es hier zu und politisch bekommt auch der US-Präsident sein Fett weg.

Der Karneval in Venedig zeigt sich von seiner sportlichen Seite mit einem Ruderwettbewerb. Auch hier dürfen die Flotten auf den Kanälen der Lagunen nicht fehlen. Hier feiert man noch die nächsten zwei Wochen.