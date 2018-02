In der italienischen Stadt Macerata ist nach Angaben der Polizei ein Mann festgenommen wurden, der in Verdacht steht, vier Menschen durch Schüsse verletzt zu haben. Zuvor waren von einem Unbekannten Schüsse aus einem Auto abgegeben. Der Hintergrund ist noch unbekannt. Der Bürgermeister der Stadt forderte die Bürger per Nachricht in sozialen Netzwerken auf, ihre Häuse nicht zu verlassen.

Macerata liegt in Mittelitalien, rund 200 Kilometer von der Hauptstadt Rom entfernt.