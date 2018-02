Polizei in Bayern: Dackel Olga (8 Monate) trägt jetzt Uniform

Polizeiobermeisterin Marina Gutte (27) und ihr kleiner Dackel Olga (8 Monate) werden jetzt zu Stars im Internet. Die Polizistin hat aus der alten grünen Uniform der Polizei in Bayern ihrem Hund ein warmes Wams genäht. "Wir haben die neue Uniform bekommen, da dachte ich: Die alte will ich nicht so liegenlassen", sagte Marina Gutte im oberbayerischen Waldkraiburg.

Als sie in der Diensstelle noch Schulterklappen mit Abzeichen fand, nähte sie diese auf. "Es hatte niemand etwas dagegen - da habe ich sie gleich zum Hauptkommissar gemacht." Innsalzach24.de berichtete zuerst.

Während die Kollegen der Polizeiinspektion Waldkraiburg begeistert reagierten, schätzt der acht Monate alte Hund das Kleidungsstück aber nur mäßig. "So begeistert ist sie nicht. Sie trägt es nur zum Herzeigen."

Die junge Hündin sei ausreichend mit Fett und Fell ausgestattet und brauche eigentlich keine Kluft.

Polizeiliche Aufgaben werde Olga auch nicht übernehmen: "Sie ist ein Familienhund." Dennoch steht ihr das Grün gut. Zudem ist Marina Guttes Mann Jäger. "Und sie soll vielleicht mal mit auf die Jagd gehen."

Der Bayerische Rundfunk liefert eine ganze Fotoserie von Polizeihund Olga mit der schicken Uniform.