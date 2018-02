Wie an (fast) jedem Sonntagabend ist #Tatort das Trending Topic unter den deutschsprachigen Twitter-Usern. Da diesmal im ARD-Krimi aus Dortmund ein Häftling in einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen an Tollwut gestorben ist, geht es in den Tweets vor allem um diese akute Infektionskrankheit.

Tatsächlich suchen viele Fernsehzuschauer noch während der Sendung nach Informationen zu Tollwut im Internet.

Hier einige der interessantesten Tweets.