Prunkvolle Masken und heiße Kostüme beim Karneval

"Venedig ist einzigartig, ebenso wie der Karneval. Die Atmosphäre beim Marienfest ist sehr entspannt. Alle sind sich nahe, die Stimmung ist großartig, alle machen mit und haben Spaß", sagt Debora Pattarello, eine der zwölf Marien-Darstellerin

Auch an der Copacabana in Rio de Janeiro stimmten sich Tausende mit Tanz, Gesang und guter Laune auf den Karneval ein.

Seit den 1920er-Jahren gibt es die so genannten "Blocos", die Straßenfeste, die vor allem in den Vororten als Alternative zu den großen Karnevalsveranstaltungen gefeiert werden. Denn das Spektakel ist vielmehr ein Wettkampf der zwölf besten Samba-Schulen Rios. Ähnlich wie Sportvereine tragen sie Kostüme und Verkleidungen in speziellen Farben. In Brasilien geht der Karneval dieses Jahr vom 9. bis zum 14. Februar.