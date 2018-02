Prozess gegen mutmasslichen Terroristen Abdeslam

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat in Brüssel der erste Prozess gegen den mutmaßlichen islamistischen Terroristen Salah Abdeslam begonnen. Der 28-jährige

Franzose soll zur Terrorzelle gehören, die die schweren Anschläge in

Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Angeklagt

ist er jetzt aber zunächst wegen eines Feuergefechts mit der Polizei

in Brüssel vor seiner Festnahme 2016.

Ihm und einem 24-jährigen Mitangeklagten werden nun versuchter

Mord und andere Delikte vorgeworfen. Zum Prozessauftakt wurden beide

zu ihrer Identität befragt. Abdeslam äußerte sich zunächst nicht.

Sein mutmaßlicher Komplize Soufien Ayari beantwortete dagegen Fragen

des Gerichts und bestätigte, dass er aus Tunesien stamme und ein Jahr

bei der IS-Terrormiliz in Syrien gewesen sei.

Der Hauptangeklagte Abdeslam gilt als der einzige Überlebende der

Selbstmordkommandos des sogenannten Islamischen Staats, die am 13.

November 2015 die Pariser Terrorwelle mit 130 Toten verübten. Er soll

selbst einen Sprengstoffgürtel gehabt, aber nicht gezündet haben.

Nach Erkenntnissen der Ermittler floh er nach Belgien und tauchte unter. Als er bei einer Razzia im Brüsseler Viertel Forest am 15. März 2016 aufgespürt wurde, soll er mit Komplizen auf Polizisten geschossen und mehrere Beamte verletzt haben. Ayari bestätigte im Prozess, dass er selbst und Abdeslam an dem Tag vor Ort gewesen seien. Sie hätten vorher wochenlang in einer Wohnung ausgeharrt, in der auch Waffen gelagert gewesen seien.

Drei Tage nach dieser Schießerei wurden Abdeslam und Ayari im Viertel

Molenbeek gefasst. Am 22. März 2016 sollen ihre Komplizen die

Selbstmordanschläge in der Brüsseler Metro und am Flughafen verübt

und 32 Menschen getötet haben.

Abdeslam sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft und wurde in derNacht von dort nach Brüssel gebracht. Er kam erst unmittelbar vor Prozessauftakt am Montagmorgen am Justizpalast im Süden der belgischen Hauptstadt an.

Aissa Boukanoun, Euronews:

„Massive Sicherheitsmaßnahmen und -kräfte werden in der belgischen Hauptstadt für das viertägige Verfahren in Gang gesetzt. Salah Abdeslam erwartet ein separater Prozess wegen Terrorismus in Frankreich. Er weigert sich bisher, mit den französischen Behörden zu sprechen - sie hoffen in seinem belgischen Prozess auf Angaben zur Strategie des dschihadistischen Netzwerks.“

su mit dpa