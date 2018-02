US-Turnarzt Larry Nassar lebenslang hinter Gittern

Der frühere US-Turnarzt Larry Nassar ist wegen sexueller Belästinung junger Athletinnen zu 40 bis 125 Jahren Haft verurteilt worden.

In einem anderen Verfahren war Nassar bereits zu 40 bis 175 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Der heute 54 Jahre alte Nassar hatte nach rund 20-jähriger Tätigkeit im US-Verband 2015 seine Lizenz verloren. "Nassar jagte Jahrzehnte lang unwissende Opfer an jeder Ecke und bei jeder Gelegenheit: Im Keller seines Hauses, in der medizinischen Klinik, in seinem Fitnessstudio, in Trainingseinrichtungen und in Hotels auf der ganzen Welt", schrieb die Generalstaatsanwältin Angela Povilaitis im Strafantrag.

Im Prozess hatten dutzende Missbrauchsopfer unter Tränen gegen Nassar ausgesagt.