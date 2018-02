Witz über Sprachfehler "unter aller Kanone": AfD fordert Entschuldigung von heute-show

Die Alternative für Deutschland hat eine offizielle Entschuldigung von ZDF-Moderator Oliver Welke gefordert. Grund ist der Einspieler in der letzten Ausgabe seiner Satire-Sendung heute-show vom 2. Februar. Darin spricht der AfD-Poiltiker Dieter Amann vor einem Hauptausschuss im Bundestag, der über den "Familiennachzugs subsidiär Schutzberechtigter“ diskutierte.

Amann sagt vor dem Gremium, die Mehrheit der Flüchtlinge sei schwer zu integrieren und das läge unter anderem an der fehlenden Fähigkeit, die deutsche Sprache korrekt zu erlernen. Dabei stottert der Politiker merklich.

Die AfD hat nun eine öffentliche Entschuldigung von Welke gefordert. In einem Facebook-Post sprach sie von einem Skandal und schrieb, "Das muss ein Nachspiel haben: heute-show hetzt gegen sprachbeeinträchtigten AfDler".

Amann sei "sich seines kleinen Handicaps mehr als bewusst und bat noch zu Beginn seines Vortrages um Verständnis". Das Lachen des Publikums, das im Beitrag zu hören ist, sei eingespielt.

In dem Vorfall sieht sich die AfD in ihrer Kritik an öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland gestärkt. Welke sei die "Inkarnation des gebührengemästeten öffentlich-rechtlichen Rundfunks - selbstverliebt, abgehoben, regierungsnah" und könne in seiner Show verunglimpfen, "ohne dass die Wächter der Hofberichterstattung bei ihm anklopfen".

In sozialen Netzwerken gab es Kritik und Verständnis.

Der Ausschnitt aus der heute-show veröffentlicht von der AfD.