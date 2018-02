Helene Fischer (33): Ihre Fans sind untröstlich

Helene Fischer ist an diesem Dienstag ganz plötzlich bei Twitter in den Trending Topic. Denn die Sängerin, die 1984 in Krasnojarsk in Russland geboren ist, hat zwei ihrer Konzerte in Berlin abgesagt. Dazu haben viele Twitter-User etwas zu sagen. Viele sind untröstlich, andere geben Gesundheitstipps und wieder andere machen sich ein bisschen lustig.

Fans, die Karten für das Konzert in Berlin am Freitag haben, hoffen noch, dass Helene Fischer dann wieder fit genug ist, um aufzutreten.

Übrigens hat Helene Fischer zuerst auf Facebook angekündigt, dass sie an einem "akuten Infekt" erkrankt ist. Dort gibt es unter den Kommentaren viele gute Wünsche für die 33-Jährige.

Bei ihrem Konzert in Köln am 27. Januar hat es übrigens einen Zwischenfall gegeben - und die Sängerin musste mit einer Leiter aus luftiger Höhe heruntergeholt werden, weil etwas mit der Schwebebühne nicht funktioniert hat.

Zuvor hatte ja Model und Schauspielerin Sophia Thomalla (28) Helene Fischer herausgefordert - mit ihrer "Tattoo-Challenge" auf Instagram. Und sie will sich jetzt Ende März ein Helene-Fischer-Tattoo zulegen... nachdem sie mehr als 300.000 Likes bekommen hatte.

Jetzt versprechen viele, für die erkrankte Helene Fischer einzuspringen....

oder sie bekommt Gesundheitstipps...