Schnee-Chaos und Rekord-Staus in Paris: Dennoch 10 der schönsten Bilder

Mehr als 700 Kilometer lange Staus - offenbar sogar ein Rekord! -, gesperrte Autobahnen, und es fahren keine Busse mehr. Es herrscht pures Chaos in Paris und Umgebung wegen heftigen Schneefalls. Viele Pendler kommen am Dienstagabend nicht nach Hause. Und auch am Mittwochmorgen wird mit keiner Rückkehr zur Normalität gerechnet: Autofahrer werden gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben.

Auch viele Zugstrecken sind betroffen, und es gibt mehrstündige Verspätunen im Bahnverkehr der SNCF.

Dabei lagen am Nachmittag nur 3 bis 5 Zentimeter Schnee. Da kaum jemand Winterreifen hat, kommt der Verkehr bei Schneefall leicht zum Erliegen.

Einige amüsieren sich aber prächtig...

Eiffelturm im Schnee REUTERS/Gonzalo Fuentes

Wegen des Schneefalls ist auch der Eiffelturm gesperrt.