Schnee in Algerien - und über 800 m schneit es weiter...

In großen Teilen Algeriens kämpft die Armee gegen den Schnee und versucht, blockierte Straßen wieder freizukriegen. Besonders betroffen waren die Regionen - die sogenannten Wilayas oder Wilayats - im Nordwesten unweit der marokkanischen Grenze. Weitere Niederschläge wurden für die kommenden Tage erwartet - oberhalb von 800 Metern als Schnee.

Zuvor hatte es in Marokko - auch in Ouarzazate - und in der Sahara an einigen Orten seit fünfzig Jahren zum ersten Mal wieder geschneit.

Nach Saudi-Arabien machten sogar einige Ausflüge, um den Schnee zu beobachten.

In den sozialen Medien teilen viele Bilder vom Schnee in Algerien.