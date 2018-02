Wer wird was? In der GroKo-Regierung Nummer 2

Bis zuletzt haben die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD gerungen um die Ministerposten. Keiner der Politiker, die an den seit langen Stunden wartenden Journalisten vor dem CDU-Hauptquartier in Berlin vorbeigingen, wollte sich am frühen Nachmittag zu den Personalfragen äußern.

Diese Namen und Gesichter sind wohl die der neuen deutschen Regierung in Berlin.

Angela Merkel (63, CDU-Vorsitzende) - Bundeskanzlerin

Martin Schulz (62, SPD) Außenminister

Zunächst hieß es nur, Martin Schulz wolle Außenminister werden. Dann verlautete, er werde den SPD-Vorsitz an Andrea Nahles abgeben.

Horst Seehofer (68, CSU) Innenminister mit den Bereichen Heimat und Bau

Der CSU-Chef und bayrischer Ministerpräsident hatte schon vorher erklärt, dass er den Posten als Regierungschef in Bayern an seinen Parteikollegen und derzeitigen Finanzminister Markus Söder abgeben wird.

Der amtierende deutsche Innenminister Thomas de Maizière bestätigte vor Medien in Berlin, dass er der neuen Regierung nicht mehr angehören werde.

Olaf Scholz (59, SPD) Finanzminister

Der aktuelle Oberbürgermeister von Hamburg soll den bei vielen Parteien beliebten Posten als Finanzminister bekommen. Als sein Nachfolger in Hamburg wird der SPD-Politiker Andreas Dressel gehandelt.

Einigen Ärger hatte Scholz zuletzt wegen der Krawalle beim G20-Gipfel.

Ursula von der Leyen (59, CDU) bleibt Verteidigungsministerin

Trotz einiger Kritik während ihrer ersten Amtszeit wegen nicht funktionierende Gewehre und diverser Skandale wird Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin bestätigt. Der CDU-Politikerin aus Niedersachsen - die Englisch und Französisch spricht - wird nachgesagt, dass sie mit dem Posten als Außenministerin liebäugelt. Vor einigen Jahren wurde die Mutter von sieben Kindern auch als mögliche Merkel-Nachfolgerin gehandelt.

Peter Altmaier (59, CDU) Wirtschaftsminister

Aktuell ist Peter Altmaier der amtierende Finanzminister, seit Wolfgang Schäuble Bundestagspräsident ist. Viele Parteien wollten sehr gerne den Schäuble-Nachfolger stellen. Jetzt wird es der Merkel-Vertraute aus dem Saarland, der viel twittert, ledig ist und gerne kocht.

Julia Klöckner (45, CDU) Landwirtschaftsministerin

Die CDU-Politikerin aus Bad Kreuznach gehört schon seit längerem zu den prominenten Gesichtern ihrer Partei. Bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz im März 2016 unterlag sie als Spitzenkandidatin Malu Dreyer von der SPD. Jetzt wird die Katholikin, die Politik, katholische Theologie und Pädagogik studiert hat, Landwirtschaftsministerin.

Annette Widmann-Mauz (51, CDU) wird Gesundheitsministerin

Die in Tübingen geborene CDU-Politikerin hat bereits seit 2009 als parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Gesundheit gearbeitet - auch unter dem FDP-Minister Philipp Rösler.

Seit 2002 ist Annette Widmann-Mauz Bundestagsabgeordnete, und sie hat ihren Wahlkreis in Tübingen stets im Direktmandat gewonnen.

Als Vorsitzende der Frauenunion hat Widmann-Mauz eine Frauenquote von 50 % im Kabinett gefordert.

Hermann Gröhe (54, CDU) Bildungsminister

Der amtierende Gesundheitsminister Hermann Gröhe soll ins Bildungsministerium wechseln und dort seine CDU-Parteikollegin Johanna Wanka ablösen.

Hermann Gröhe war schon als Schüler in den 70er Jahren bei der Jungen Union in Neuss in NRW. Er hat in Köln Jura studiert, ist in der Evangelischen Kirche engagiert, verheiratet und hat vier Kinder.

