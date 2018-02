"Zero Gravity"-Nachtclub: 4 Stunden schwerelos Abtanzen über den Wolken [VIDEO]

Steve Aoki und W&W sind bekannte DJs. Sie legen in vielen Clubs und auch mal an ungewöhnlichen Orten auf, meist vor großem Publikum.

Doch die 'Location' wie man in der Branche sagt, in der sie am Mittwoch Stimmung machten, ist wohl schwer mit anderen zu vergleichen.

Mit 20 Gästen und zwei Esa-Austronauten hoben die DJs mitsamt Pult und Technik vom Flughafen in Frankfurt ab. "World Club Dome Zero Gravity" hieß die aufwändig inszenierte Party des Veranstalters BigCityBeats.

Mehr als 30.000 Menschen aus aller Welt sollen sich nach Angaben der Organisatoren für das Event beworben haben. Ausgewählt wurde von jedem Kontinent mindestens einer, aus USA, Brasilien, Marokko, Spanien, Asien und Australien kamen die Gäste.

Durch spezielle, achterbahnartige Flugmanöver verbrachten die Teilnehmer mehrere Minuten in der Schwerelosigkeit - und hatten dabei sichtlich Spaß.

Normalerweise werden in den Airbus Astronauten trainiert.

Der Live-Stream der Veranstaltung erreichte mehr als 50.000 Klicks auf Facebook.