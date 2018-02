Das verschollene Gemälde „Tutu“ des nigerianischen Künstlers Ben Enwonwu ist nach 40 Jahren wieder aufgetaucht. Gefunden wurde es in einer Wohnung in London. Das Werk zeigt eine nigerianische Prinzessin aus dem Volk der Yoruba. Ende des Monats soll es auf einer Versteigerung in der britischen Hauptstadt unter den Hammer kommen.