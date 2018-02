Verstärkte Sicherheit vor Karneval in Rio

Nur wenige Tage vor dem Karneval in Rio de Janeiro haben über 3000 Soldaten und Polizisten in der Favela Cidade de Deus eine Razzia durchgeführt im Kampf gegen die immer größer werdende Gewalt.

Laut Behörden wurden bei dem Großeinsatz 38 Verdächtige verhaftet, darunter auch fünf Minderjährige - in einem Stadtviertel, in dem schwer bewaffnete Drogenhändler die Oberhand haben.

Auch in zwei weiteren, für Drogenhändler strategisch gut gelegenen Favelas waren Sicherheitskräfte im Einsatz: in Rocinha nahe der chicen Viertel Ipanema und Leblon sowie in Mare in direkter Nachbarschaft zu Rios internationalem Flughafen.

Bei einer Polizei-Operation am Dienstag sind mindestens zwei Menschen getötet worden, darunter ein 13-jähriger Junge, der Fußball spielte.

2017 wurden bewaffnete Streitkräfte nach Rio versetzt, um die völlig überforderte Polizei zu unterstützen.

Der Karneval in Rio beginnt am Freitag und hat seinen Höhepunkt am Sonntag mit den bunten Paraden der Sambaschulen, die jährlich etwa 1,5 Millionen Touristen anziehen.