Ausnahmewinter? Kanada lacht über "Schnee-Chaos" in Frankreich

Was machen die Schneefräsen mit dem Staub? Das Video eines Kanadiers, der über das vom Schneefall in Frankreich verursachte Chaos lacht, ist viral geworden.

Viele Kanadier finden fünf Monate Schee im Jahr völlig normal. Die Situation hat einen Mann in Quebec nun so sehr amüsiert, dass ein Video seines Lachanfalls mehrere Millionen Male in den sozialen Netzwerken angeklickt wurde.

Luc Monette lacht darin über die französischen Nachrichten auf dem internationalen Sender TV5. Die Reporterin spricht darin über das Verkehrschaos nach dem Schneefall in Paris - unverständlich bei den verhältnismäßig geringen Schneemassen.

"Es ist nicht einmal Eis, es ist nur ein bisschen Schnee", sagt Monette in der Aufnahme.

Auch viele andere Kanadier machten sich in den sozialen Medien lustig...

"Kommen Sie nach Quebec, dann verstehen Sie, was ein Schneesturm ist"

Dass die Schneemassen in Paris gering ausfallen, davon zeugt auch die folgende Grafik.

Das Satire-Magazin Gorafi melden, Quebec habe Hilfe nach Frankreich geschickt - in Form von 500 Schneeschippen.

Auch die Skipisten in Paris sind schon ausgemacht...