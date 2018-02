Es brodelt gegen die GroKo: 10 der besten Tweets

Während die SPD an ihre mehr als 400.000 Mitglieder den mehr als 170 Seiten dicken Koalitionsvertrag verschickt, brodelt es in Deutschland. Die GroKo-Regierung aus CDU/CSU und SPD wird schon vor ihrer Bildung von vielen Seiten kritisiert.

Einige sind sauer darüber, dass Sigmar Gabriel nicht im neuen Kabinett vertreten sein soll, andere finden sein beleidigt klingendes Interview, in dem er seine kleine Tochter zu Martin Schulz zitiert, daneben. Im ZDF zeigt Robert Habeck von den Grünen viel Verständnis für den scheidenen SPD-Chef und meint, dass der Streit vergessen werde, wenn Martin Schulz Außenminister sei. Danach sieht es im Moment allerdings nicht aus. Der Grünen-Chef findet in der ARD aber auch, dass Gabriels Kritik an Schulz "menschlich OK" sei.

Doch Angela Merkel steht ebenfalls in der Kritik, weil sie wichtige Ministerien an die SPD abgegeben hat. Die Wochenzeitung der FAZ fragt sich, ob das GroKo-Kabinett "das letzte Aufgebot" sei. Der Chef der Jungen Union Paul Zimiak verlangt von der Kanzlerin ein "Zeichen der Erneuerung", der CDU-Politiker Friedrich Merz spricht gar von einer "Demütigung" seiner Partei.

Die "Süddeutsche Zeitung" lässt ihre Leser darüber diskutieren, was sie vom Koalitionsvertrag halten, sieht großzügige Investitionen, aber auch das Fehlen struktureller Reformen z.B. für das Klima und in der Steuerpolitik.

