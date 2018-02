Völlig losgelöst: Schlamm-Karneval in Brasilien

Dieser Karneval ist an Extravaganz schwer zu überbieten. Nur 200 Kilometer nördlich der brasilianischen Metropole und Karnevalshochburg Rio de Janeiro geben sich in der eigentlich malerischen Küstenstadt Paraty schlammverschmierte Piraten, Prinzessinnen und Teufel die Klinke in die Hand. Zur "Bloco da Lama"-Straßenparty traut sich eigentlich nur, wer vorher von Kopf bis Fuß im Schlamm gebadet hat.

Die Tradition reicht etwa 30 Jahre zurück und beruht auf einer althergebrachten Praxis von Fischern, die sich zum Schutz vor Mücken und anderen Plagegeistern mit Schlamm einschmierten. Paraty geht - wohl auch der "Konkurrenz" im nahen Rio geschuldet - immer noch als Geheimtipp durch. Die Veranstalter registrierten in den vergangenen Jahren jeweils rund 3.000 Karnevalsurlauber - mit einer steigenden Zahl ausländischer Touristen.