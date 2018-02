Eine Tote und mindestens 22 Verletzte bei Zugkollision in Österreich

Auf dem Weg von Graz nach Saarbrücken ist am Montag in Österreich ein Eurocity mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Dabei kam laut Polizeiangaben eine Frau ums Leben. 22 Insassen wurden verletzt, darunter drei Kinder. Der EuroCity war im Bereich des Bahnhofs von Niklasdorf in der Steiermark mit dem Nahverkehrszug seitlich kollidiert.