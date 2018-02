Oxfam-Managerin bedauert Sex-Skandal und tritt zurück

Nach Berichten über Sexpartys mit Prostituierten in Haiti und im Tschad ist die britische Vizechefin der Hilfsorganisation Oxfam, Penny Lawrence, zurückgetreten. Sie übernehme die «volle Verantwortung» für das Verhalten von Mitarbeitern in diesen Ländern, auf das nicht angemessen reagiert worden sei.

"Ich bin sehr traurig, ansagen zu müssen, dass ich als stellvertretender Geschäftsführer von Oxfam Großbritannien zurückgetreten bin," so Lawrence auf der Oxfam-Website. Und weiter: "Als Programmdirektorin schäme ich mich, dass dies unter meiner Aufsicht passiert ist und übernehme die volle Verantwortung."

Nach Medienberichten («The Times», «The Observer») hatten Oxfam-Mitarbeiter während ihres Einsatzes nach dem Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 in einer von der Organisation gemieteten Villa Sexorgien mit Prostituierten veranstaltet und im Tschad 2006 wiederholt mutmaßliche Prostituierte in das Haus des Oxfam-Teams eingeladen.

Oxfam ist ein internationaler Verbund von Hilfs- und Entwicklungsorganisationen mit Sitz in Oxford. Als Lawrence 2006 zu der Organisation in Großbritannien stieß, war sie als Programmdirektorin für Teams in Dutzenden Ländern zuständig.

Die Europäische Kommission hatte damit gedroht, ihre Mittel für Oxfam zu streichen - Brüssel hatte die

Arbeit von Oxfam in Haiti 2011 mit 1,7 Millionen Euro unterstützt.

su mit dpa