Saakaschwili vom Mittagstisch nach Polen abgeschoben

Beim Mittagessen in einem Restaurant in Kiew - neben der Zentrale seiner Partei - ist der ehemalige georgische Präsident Michail Saakaschwili von schwerbewaffneten Polizisten abgeführt und in einen Flug nach Polen gesetzt worden. Die Polizisten befahlen allen sich auf den Boden zu legen und Saakaschwili wurde aufgefordert, keinen Widerstand zu leisten. Laut polnischen Behörden ließ man den mittlerweile staatenlosen Saakaschwili einreisen, weil er mit einer EU-Bürgerin verheiratet ist, einer Niederländerin.