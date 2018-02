188 Folgen in einer Woche: Netflix kontaktiert Benutzer

Netflix bleibt nichts verborgen. Das konnte ein Nutzer der Plattform am eigenen Leib erfahren, nachdem in einer Woche 188 Folgen der Serie "The Office" guckte. Insgesamt schaute er 69 Stunden, also 10 Stunden pro Tag fern. Daraufhin erhielt er eine Email von dem Streaming-Dienst, der sich nach seinem Wohlergehen erkundigte.