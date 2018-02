Lange Schlangen: Berlinale startet Ticketverkauf

Die Berlinale-Saison ist eröffnet: Zum Beginn des Ticketverkaufs gab es am Montagmorgen lange Schlangen vor den Schaltern. Sowohl an den Vorverkaufsstellen wie auch Online sei der Andrang groß, so eine Festival-Sprecherin.

Einige Kinofans hatten sogar mit Schlafsäcken und Isomatten seit den frühen Morgenstunden in den Arkaden am Potsdamer Platz auf die Öffnung der Verkaufsschalter gewartet.

Die 68. Berlinale beginnt am Donnerstag 15. Februar, am 24. Februar werden die begehrten Bären-Preise vergeben.

Mit mehr als 300 000 verkauften Tickets ist die Berlinale das weltweit größte Publikumsfestival. In den elf Tagen werden 385 Filme aus aller Welt zu sehen sein. Zum Auftakt der Berlinale wird am Donnerstag als Eröffnungsfilm Wes Andersons "Isle of Dogs" laufen. Der Animationsfilm spielt in einem Japan der Zukunft, wo Hunde Ausgestoßene der Gesellschaft sind.

Daneben bewerben sich 18 weitere Filme um die begehrten Bärenpreise, darunter auch vier deutsche Produktionen.