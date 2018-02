Nahles soll SPD-Chefin werden, aber nicht sofort

Die Parteimitglieder sollen am 22. April auf einem Parteitag in Wiesbaden über die Nachfolge abstimmen. Eigentlich wollte das Präsidium Nahles bis dahin schon übergangsweise mit der Parteiführung betrauen, das scheiterte aber an rechtlichen Bedenken und daran, dass einige Parteimitglieder darin eine intransparente Personalpolitik sehen.

Der Übergangsparteichef wird derweilen Olaf Scholz sein. Seit 2011 ist er Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Erfahrungen in der Bundespolitik hat Scholz unter anderem als Parlamentarier und Arbeitsminister gesammelt, zuletzt war er wegen des G20-Gipfels in Hamburg in der Öffentlichkeit gestanden.