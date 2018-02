USA: Frau hatte 14 Rinderwürmer im Auge

Sie ging zum Arzt, weil sie ein Gerstenkorn in ihrem Auge vermutete. Doch als Ursache der Entzündung stellten die Mediziner etwas anderes fest. Die 26-Jährige US-Amerikanerin hatte Würmer in ihrem Auge, die sonst nur bei Kühen vorkommen. Insgesamt 14 Würmer der Art Thelazia gulosa konnten der Frau innerhalb von 2 Wochen aus dem Auge entfernt werden. Für die Mediziner war dieser Fall besonders faszinierend, weil die Würmer dieser Art noch nie bei einem Menschen gefunden worden waren. Wahrscheinlich hatte sie sich in einem Rinderzuchtgebiet im US-Bundesstaat Oregon infiziert. Danach hatte sich ihr Auge entzündet.