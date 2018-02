Boris Johnson: Neues Brexit-Referendum wäre Verrat

Johnson erklärte: "Es gibt Menschen, die entschlossen sind, den Brexit zu stoppen und so den Willen des Volkes zu untergraben. Das wäre ein schlimmer Fehler, der zu bleibenden und unauslöschlichen Gefühlen des Verrats führt. Das können und werden wir nicht zulassen."

Die britische Premierministerin Theresa May trifft an diesem Freitag die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erwartet. Es gehe um Fragen des Austritts Großbritanniens aus der EU, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Bei der Unterredung im Kanzleramt in Berlin stehen auch europäische und internationale Themen auf der Tagesordnung.