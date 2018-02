Der dezente Charme des Malers Camille Corot

Bekannt war er als "Poet der Landschaft": Die Pariser Ausstellung "Corot: Le Peintre et ses modeles" (Der Maler und seine Modelle) betont den "dezenten Charme" des französischen Künstlers Jean-Baptiste Camille Corot. 60 Gemälde zeigen Porträts von Familienmitgliedern, Frauen beim Lesen oder Faulenzen an Springbrunnen, Mönche und Männer in Rüstung sowie Akte.