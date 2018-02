Größter Hedgefonds der Welt wettet gegen Europa

Der größte Hedgefonds der Welt setzt auf massive Kursverluste europäischer Top-Konzerne. Ray Dalio, Bridgewater Associates, Westport, Connecticut, Manager von 160 Milliarden Dollar (knapp 130 Milliarden Euro, zum Vergleich: Siemens ist an der Börse knapp 93 Milliarden Euro wert, die Deutsche Bank 27) hat seit Ende Januar sogenannte Short-Positionen fast in jedem zweiten Dax-Titel aufgebaut, über einen Gesamtbetrag von mehr als 6 Milliarden Euro, so Pflichtveröffentlichungen im Bundesanzeiger. Ingesamt wettet der US-Hedgefonds mit mehr als 14 Milliarden Euro gegen Europa. Unter anderem gegen die französische Total, die italienische Intesa Sanpaolo und die ING aus den Niederlanden. 13 Dax-Konzerne trifft es mit mindestens 0,5% der Marktkapitalisierung, darunter Deutsche Bank, Allianz, BASF und Siemens. Die Siemens-Aktie ist die größte sogenannte „Short-Position“ Bridgewaters auf europäische Aktien – eine Milliarde US-Dollar hat der Hedgefonds auf einen Kurseinbruch des Technologiekonzerns gesetzt.